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علوم الدار

محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

محمد بن راشد
25 فبراير 2025 09:52

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، دولة الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني.

وقال سموه عبر منصة إكس: "‏نتوجه بالتهنئة لدولة الكويت قيادةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني الـمجيد وذكرى التحرير.. ونبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، والشعب الكويتي الحبيب هذه المناسبة الغالية".
وأكد سموه:"تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل.. حفظ الله الكويت وأدام عزها ومجدها".

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