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علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس العين للشباب

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس العين للشباب
25 فبراير 2025 13:16

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، وفداً من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس العين للشباب.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

واستعرض سموّه مع الوفد دور المجالس الشبابية في تحقيق مستهدفاتها في تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وخططهم المستقبلية لاستثمار طاقاتهم، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

واطَّلع سموّه على أهم مبادرات ومشاريع مجلس العين للشباب، والتي تتركّز على تمكين الكفاءات الشابة من الإسهام في تطوير المجتمع في مختلف المجالات، وتكلّلت مؤخراً بحصولهم على جائزة أفضل مبادرة مجتمعية عن بطولة "التبّة".

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كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة عمل المجلس للعام الجاري، ودور مجالس الشباب في تعزيز مشاركة الفئات الشابة وتسخير مواهبهم لدعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق تطلُّعاتهم في مختلف المجالات.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، والركيزة الأساسية في بناء مستقبله، ولذلك تولي دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اهتماماً استثنائياً بتمكين وتعزيز دور الشباب في قيادة مسيرة التنمية الوطنية، وتوفير الفرص لهم للإبداع والتميُّز، وذلك من خلال إشراكهم في مجالس الشباب التي توفر منظومة حيوية للحوار والتطوير والابتكار، وتسهم في دعم تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة تخدم أفراد المجتمع.

وشدَّد سموّه، خلال اللقاء، على أن الإنجازات التي حققتها مجالس الشباب تُعبّر عن عزم شباب دولة الإمارات وإبداعهم في بناء مستقبل مشرق للوطن، وتُشكِّل مصدر إلهام للأجيال المقبلة في قيادة العمل الشبابي الوطني، وتؤكّد أن الشباب الإماراتي قادر على تحقيق الإنجازات العالمية، وأن دولة الإمارات ستظل داعمة لطموحاتهم، وستوفر لهم البيئة الخصبة لتمكينهم وتحقيق تطلُّعاتهم، ترسيخاً لريادة الدولة في مجال دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الاتحادية للشباب
العين
هزاع بن زايد
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