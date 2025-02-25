"برجيل الطبية" و"تحقيق أمنية" تحتفلان باليوم العالمي لسرطان الأطفال

نظم معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة "تحقيق أمنية"، احتفالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

وشهد الفعالية التي أقيمت تحت شعار "نحتفي بالشجاعة والابتكار والأمل"، عدد من الأطفال مرضى السرطان وعائلاتهم، وتم خلالها تحقيق أمنيات ستة أطفال شجعان محاربين للسرطان، بهدف دعمهم وذويهم في مواجهة التحديات النفسية والجسدية أثناء محاربتهم هذا المرض.

وتنوعت أمنيات الأطفال الستة بين جهاز كمبيوتر للألعاب، وطقم من الذهب، ورحلة إلى ديزني لاند، واحتفال بعيد ميلاد على متن يخت، بالإضافة إلى سيارة كهربائية.

وتم منذ بداية التعاون بين معهد برجيل للأورام ومؤسسة "تحقيق أمنية"، تحقيق أمنيات أكثر من 40 طفلًا وطفلة في مدينة برجيل الطبية.

وتضمنت الفعالية التي أُقيمت في مقر مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، استعراض العديد من قصص النجاح والصمود التي قدمها ذوو الأطفال، وفقرات ترفيهية مبهجة شملت عروضًا للساحر والشخصيات الكرتونية والمهرج، بالإضافة إلى جلسات رسم على الوجه وتوزيع الهدايا والحلوى والمأكولات.

وأعرب هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" عن تقديره للقائمين على مدينة برجيل الطبية لجهودهم الدؤوبة في دعم الأطفال المصابين بالسرطان، مؤكدًا أن الرحمة والعطاء قادران على صنع المعجزات وأن لمسة من اللطف يمكن أن تشعل نور الأمل في قلوب هؤلاء الأطفال.

من جانبه قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، إن لهذه اللفتات الإنسانية أثر كبير في نفوس الصغار وعائلاتهم؛ إذ تبث فيهم روح الأمل والقوة وتملأ حياتهم بالبهجة كما تساندهم في رحلتهم العلاجية عبر تقديم الدعم المعنوي وهو أمر مهم للمريض وذويه خلال رحلة العلاج الصعبة.