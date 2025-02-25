سعود بن صقر يستقبل سفير المملكة المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير والوفد المرافق له وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأشاد سموه بالشراكة المتنامية التي تجمع الإمارة والمملكة المتحدة في العديد من القطاعات.

من جانبه، أعرب سعادة إدوارد هوبارت عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.