شرطة أبوظبي تنظم جلسة "درب السلامة.. مسؤولية مجتمعية"

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة توعوية حوارية بعنوان "درب السلامة.. مسؤولية مجتمعية"، وذلك في مجلس سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بحضور عدد من أفراد المجتمع.

وأكدت إدارة الشرطة المجتمعية، أن الجلسة تأتي في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتبادل الآراء والمقترحات الهادفة التي تعزز مسيرة الأمن والأمان ، وضمن الاهتمام المتواصل بتعزيز الوعي ونشر المعرفة.

وقال العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، إن السلوكيات السلبية والأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض السائقين تشكل خطورة بالغة على السلامة المرورية.

وأكد ضرورة تعزيز وعي السائقين بأهمية الالتزام بتحريك مركباتهم عند وقوع الحوادث المرورية البسيطة أو الأعطال أو انفجار الإطار خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير والاستفادة من تطبيق ساعد لتخطيط الحوادث البسيطة .

من جهته حذر المقدم فواز عبدالحق البلوشي مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية ، أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال وحثهم على عدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية .

وحث على ضرورة حماية الأبناء من مخاطر المحتالين والنصابين عبر الإنترنت وتعليمهم كيفية حماية حساباتهم من الاختراق ووضع رمز سري مختلف لكل حساب وعدم تحميل أي ملفات بدون مسحها من الفيروسات، مؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي - خدمة مركز الشرطة في هاتفك، وفي حالة العمليات الاحتيالية أو المشبوهة سرعة التواصل مع أمان على رقم 800 2626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو عبر البريد الإلكتروني "aman@adpolice.gov.ae” ، تعزيزًا لجهودها في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.