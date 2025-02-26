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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند

"قضاء أبوظبي" تشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح الذكية في تايلاند
26 فبراير 2025 11:16

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، بوفد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح والتأهيل الذكية، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمراكز الإصلاح والسجون"ICPA"، والمقام في تايلاند خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري.

​ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة لمناقشة أحدث الابتكارات والأنظمة المتقدمة المستخدمة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطبيق التقنيات الحديثة في مراقبة النزلاء، وتنظيم العمليات اليومية داخل المنشآت الإصلاحية، مع التركيز على الآليات المتطورة التي تسهم في توفير بيئة داعمة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم اجتماعياً.

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​وقال المستشار يوسف العبري، إن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي تأتي بهدف تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجالات العدالة الجنائية والإصلاح.

​وأشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، لتعميق التعاون الدولي والعمل على تطوير أنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحث سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف حول التدابير الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة الإصلاحية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

المصدر: وام
قضاء أبوظبي
المؤسسات العقابية والإصلاحية
الذكاء الاصطناعي
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