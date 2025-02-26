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منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة» ويعتمد خطة 2025

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة» ويعتمد خطة 2025
26 فبراير 2025 20:25

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي عقد في «قصر الوطن» بأبوظبي.
واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2025، إلى جانب مناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الاستثنائية ذات الأهمية الإستراتيجية.
حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
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