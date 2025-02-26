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سيف بن زايد يثمن اختيار العميد محمد بن دلموج الظاهري رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة

سيف بن زايد يثمن اختيار العميد محمد بن دلموج الظاهري رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة
26 فبراير 2025 21:10

ثمن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اختيار العميد محمد بن دلموج الظاهري من وزارة الداخلية الإماراتية رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة (USIP).
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تأتي الثقة الدولية تقديراً لدولة الإمارات وقائدها سيدي سمو رئيس الدولة حفظة الله لحرصها على تعزيز منظومة العمل العالمي المشترك في مختلف المجالات، والتي انعكست في اختيار العميد محمد بن دلموج الظاهري من وزارة الداخلية الإماراتية رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة (USIP)، نتمنى له التوفيق والنجاح في تحقيق مزيد من التقدم والارتقاء بالرياضة الشرطية إلى آفاق أوسع».

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