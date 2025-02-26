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علوم الدار

هزاع بن زايد يتفقد ميدان «سيح صبرة» لسباقات الهجن في منطقة العين

هزاع بن زايد يتفقد ميدان «سيح صبرة» لسباقات الهجن في منطقة العين
26 فبراير 2025 21:15

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بجولة تفقُّدية في ميدان «سيح صبرة» لسباقات الهجن في منطقة العين، حيث اطَّلع سموّه على مستجدات سير العمل في المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في الميدان، وذلك في إطار دعم الرياضات التراثية والحفاظ على إرث الأجداد وغرسه في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.
رافق سموّه، خلال الجولة، سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، وسعادة المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة.
والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من ملاك الهجن، وتبادل معهم الحديث حول أهمية رياضة الهجن، وكيفية الحفاظ على المكتسبات التي رافقت تطوّرها طوال العقود الماضية.
واستمع سموّه، خلال الجولة، إلى شرح مُفصَّل حول الجهود المبذولة لتطوير ميدان «سيح صبرة» والارتقاء ببنيته التحتية وفق أعلى المعايير والمواصفات المتبعة في هذا المجال.
وأكّد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن رياضة سباقات الهجن تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك سيراً على النهج الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، الذي كان من أبرز الداعمين لهذه الرياضة، وعمل على ترسيخ أُسسها وزيادة الوعي بها في المنطقة والعالم.
وأشاد سموّه بجهود الجهات المعنية بتطوير رياضة سباقات الهجن، مؤكّداً أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمرافق الميادين وتبنّي الحلول التقنية المتقدمة يعزز من استدامة هذه الرياضة التراثية، ويضمن الانسجام مع أعلى المعايير التنظيمية للمنافسات، ويُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في إحياء سباقات الهجن، وصون الرياضات التراثية، والمحافظة على الموروث الثقافي للمجتمع الإماراتي.

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