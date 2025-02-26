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رئيس الدولة يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني

رئيس الدولة يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني
26 فبراير 2025 21:52

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما على مختلف المستويات.
سلم الرسالة إلى سموه، معالي المختار ولد أجاي، رئيس الوزراء الموريتاني، خلال استقباله اليوم في قصر البحر في أبوظبي.
ونقل رئيس الوزراء الموريتاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تحيات أخيه فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته لسموه موفور الصحة ولدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني وتمنياته لموريتانيا وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وسبل تعزيز تعاونهما، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والعمل المشترك لاستثمار الفرص المتاحة، بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي المختار ولد أجاي، التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما وجميع الشعوب العربية والإسلامية.
حضر اللقاء كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
موريتانيا
محمد بن زايد
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