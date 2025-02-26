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شرطة الشارقة تطلق لوحات أرقام المركبات بهويتها الجديدة

شرطة الشارقة تطلق لوحات أرقام المركبات بهويتها الجديدة
27 فبراير 2025 00:05

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم لوحات أرقام المركبات بهويتها الجديدة، وذلك تماشياً مع هوية الإمارة المعتمدة والتي تتميز بتصميم حديث ومعايير متقدمة تُعزز من جودة الخدمات المقدمة.
وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، أن إطلاق التصميم الجديد للوحات المركبات مستوحى من الهوية البصرية لحكومة إمارة الشارقة والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجهاته بجعل الشارقة وجهة عالمية في كافة المجالات ونافذة نحو المستقبل.
وأشار إلى أن شرطة الشارقة ماضية في تبني منهجيات التطوير وفق أفضل معايير التميز والريادة استجابةً للتطلعات المستقبلية وتعزيزاً لجودة حياة المجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.
وأوضح العقيد خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن تصميم لوحات المركبات الجديدة يرتكز على عناصر فنية تبرز جمال لوحة الأرقام، وذلك من خلال خطوط الكتابة المتقنة وتناسقها مع العناصر البصرية الأخرى للوحة.
وأشار إلى أن بإمكان أصحاب المركبات استبدال لوحاتهم القديمة بالجديدة بسهولة ويسر اعتباراً من 3 مارس المقبل في كافة مراكز تقديم الخدمة المنتشرة في الإمارة.

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