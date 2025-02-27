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حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
27 فبراير 2025 15:20

 أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس.
وأدى الصلاة الى جانب سموهم، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.
كما أدى الصلاة، الشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.
وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة الجرف، حيث ووري الثرى، وحضر مراسم الدفن سمو الشيوخ وذوو الفقيد والمشيعون.
وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإلى شيوخ آل النعيمي الكرام، وأنجال الفقيد بهذا المصاب الجلل، داعين الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قد نعى المغفور له الشيخ سعيد بن راشد النعيمي الذي وافته المنية ‏مساء أمس الأربعاء.

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المصدر: وام
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