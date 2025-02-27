محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1518 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 1518 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ومنح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة المباركة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وأسرهم في هذه المناسبة العطرة.

وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي وضمان سرعة عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم.