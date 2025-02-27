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منصور بن محمد يحضر العُرس الجماعي لموظفي «إقامة دبي» و«جمارك دبي»

منصور بن محمد يحضر العُرس الجماعي لموظفي «إقامة دبي» و«جمارك دبي»
28 فبراير 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

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حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، النسخة الحادية عشرة من العُرس الجماعي، والذي تتولى تنظيمه الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي وجمارك دبي، وأقيم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث اجتمع 150 عريساً من موظفي الجهتين في احتفال يعكس التلاحم المجتمعي والقيم الإماراتية الأصيلة.
حضر الحفل، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن العرس الجماعي يعكس التزام الدولة بدعم الشباب والتخفيف عنهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعزّز سعادة الموظفين وجودة حياتهم، وترسّخ قيم التكافل والمسؤولية المشتركة، وبما يتماشى مع «عام المجتمع»، موضحاً أن دعم الشباب في بناء أُسر مستقرة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزّز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالله بوسناد إلى أن دعم العرسان الجُدد يمثل استثماراً في بناء مجتمع أكثر سعادة واستقراراً، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تجسّد رؤية الإمارات في ترسيخ بيئة اجتماعية داعمة تحقق الرفاه والطمأنينة للجميع. كما لفت إلى أن تكاتف المؤسسات المختلفة لإنجاح مثل هذه المبادرات يعكس النهج الراسخ للدولة في تعزيز جودة الحياة، وتمكين الأفراد من الإسهام الفاعل في المجتمع.
وأعرب العرسان، موظفو إقامة دبي وجمارك دبي عن سعادتهم البالغة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للعرس الجماعي للعام 2025، كما أعربوا عن بالغ الشكر والامتنان لما وجدوه من دعم ضمن حدث سيظل نموذجاً مُلهِماً يترجم نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يتمتع بمقومات السعادة والحياة الكريمة.

إقامة دبي
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منصور بن محمد
الأعراس الجماعية
منصور بن محمد بن راشد
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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