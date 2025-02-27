«أبوظبي العالمي للصحة» يطلق «منطقة الشركات الناشئة» و«هاكاثون الصحة الذكية»

أبوظبي (وام)

أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي يعقد خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية» إطلاق «منطقة الشركات الناشئة» و«هاكاثون الصحة الذكية» ضمن فعالياته المرتقبة.

وتم تصميم منطقة الشركات الناشئة لتوفير الموارد والمعلومات وفرص التواصل اللازمة للشركات الناشئة في القطاع الصحي بهدف تحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول قابلة للتنفيذ.

كما ستشكل هذه المنطقة نقطة تواصل للتعاون والابتكار والإلهام حيث ستضم منصات مخصصة لعرض الأفكار المبدعة بالإضافة إلى مسارح للعروض الحية أمام المستثمرين المحتملين وستساهم المنطقة في تعزيز التعاون لتحسين الوقاية والارتقاء بالنتائج العلاجية للمرضى وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين تقديمها.

وفيما يخص هاكاثون الصحة الذكية فإنه يوفر لرواد الأعمال الناشئين والمبتكرين فرصة لإظهار ابتكاراتهم والتواصل مع المرشدين والمستثمرين وسيُطلب من المشاركين في الهاكاثون تطوير حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات صحية وعافية محددة، وستُعرض هذه الحلول مباشرة أمام نخبة من قادة القطاع.

وتشمل فئات المشاركة في الهاكاثون المعيشة الذكية ونادي الغد الرياضي ويمكن للمخترعين وفرق الجامعات، والمتخصصين في تقنيات الصحة، وسيتم اختتام الفعالية بالإعلان عن مجموعة من الجوائز والمكافآت المالية. وباب المشاركة مفتوح حتى 10 مارس المقبل عبر الموقع الرسمي لأسبوع أبوظبي العالمي للصحة.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، قدرة هذه المبادرة على إحداث تحول نوعي في القطاع الصحي. وقالت إن مستقبل الصحة يكمن في الابتكار ويعتمد على التطورات التكنولوجية والمعرفية، ومن خلال إطلاق منطقة الشركات الناشئة وهاكاثون الصحة الذكية نؤسس منظومة تشجع المبتكرين على تطوير حلول أكثر ذكاءً للرعاية الصحية تركز على المرضى وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الدائرة قدمت دعماً لأكثر من 75 شركة ناشئة في الإمارة، حيث وفرت لها الوصول إلى شبكة من الخبراء والشركاء العالميين، كما تلتزم الدائرة بتوفير الدعم للشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها بدءاً من الفكرة الأولية وصولاً إلى التنفيذ الفعلي عبر مبادرات تهدف لتعزيز الابتكار ودعم منظومة المبتكرين ككل.

وتسعى دائرة الصحة في أبوظبي وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى تعزيز الابتكار كأداة رئيسية لدفع التقدم والتطور الوطني مما يسهم في تحسين جودة حياة سكان الإمارات، وتتوافق هذه الجهود مع استراتيجية الدائرة الأوسع التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار ودعم التقنيات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية المستدامة.