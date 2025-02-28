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حمدان بن محمد يلتقي عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين

حمدان بن محمد يلتقي عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين
28 فبراير 2025 11:15

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين.وفي مناسبة اليوم الإماراتي للتعليم، شكر سموه جهودهم وثمن دورهم في غرس قيم حب الوطن والثقافة والهوية الإماراتية في نفوس الطلبة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"تزامناً مع اليوم الإماراتي للتعليم، التقيت عدداً من التربويين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين، شكرناهم على جهودهم، ونحن نثق بقدراتهم التعليمية ودورهم في غرس قيم حب الوطن والثقافة والهوية الإماراتية في نفوس الطلبة، فهم الأقدر على تأدية هذه الأمانة.

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وأضاف سموه:"كما وجهنا هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمتابعة كافة شؤونهم، وضمان إطلاق قدراتهم الكامنة والاستفادة من خبرات وتجارب التربويين الإماراتيين المتقاعدين.".
وأكد سموه:"نمضي بثبات نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم المتميز، وسيبقى المعلم محور هذه العملية، وعليهم الرهان لتنشئة أجيال قادرة على دفع مسيرة التنمية الإماراتية لآفاق جديدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم الإماراتي للتعليم
حمدان بن محمد
دبي
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