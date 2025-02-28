«الصحة» تفوز بجائزة «تمكين الابتكار» وشهادة «مؤسسة مبتكرة» ضمن جوائز التميز العالمي

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة «تمكين الابتكار» وشهادة «مؤسسة حكومية مبتكرة معتمدة» ضمن جوائز التميز العالمي في الابتكار لعام 2025، وذلك تقديراً لدورها البارز في دعم وتطوير الابتكار في القطاع الصحي عبر إطلاق برامج ومبادرات متقدمة دعمت بها العديد من المؤسسات الصحية إلى جانب شركائها في القطاع.

يضيف هذا الإنجاز الذي حققته الوزارة بصمة إماراتية جديدة في سجل التميز العالمي في مجال الابتكار من خلال استخدام أدوات ومنهجيات مبتكرة أثمرت عن مشاريع تحولية أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية بالدولة، والتي تم تنفيذها من خلال مختبر الابتكار الصحي المستقبلي.

وتم منح هذه الجائزة المرموقة من المعهد العالمي للابتكار للمؤسسات التي تميزت بتقديم مساهمات استثنائية لتمكين الابتكار بشكل فعّال ومستدام ونجحت الوزارة في إثبات كفاءتها من خلال برامجها المبتكرة وحلولها المتقدمة باستخدام مختبر الابتكار الصحي المستقبلي.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذا الإنجاز المتميز يجسّد رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو الريادة في الابتكار، في إطار توجيهات ودعم القيادة الحكيمة وتماشياً مع محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071 موضحاً أن الوزارة تضع الابتكار في صدارة أولوياتها، وتسعى لتبني أحدث الابتكارات في المجال الصحي، وفقاً لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم لتعزيز مركز دولة الإمارات بين رواد الابتكار في العالم.

وأشاد العلماء بجهود فرق العمل في الوزارة ودورها في تعزيز بيئة مؤسسية داعمة للابتكار والبحث والتطوير، معتمدة على أحدث التقنيات والبنية التحتية التكنولوجية لافتاً إلى أهمية الفوز بالجائزة خلال احتفال دولة الإمارات بشهر الابتكار ومرور 10 سنوات، وما حققته الوزارة من قفزات نوعية في الابتكار.

وعبر صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة عن الفخر بالفوز بهذه الجائزة التي تعتبر دليلاً على نجاح استراتيجيات الوزارة في تمكين الابتكار واستشراف المستقبل في القطاع الصحي لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الصحي ويمثل دافعاً للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تدعم صحة وسلامة المجتمع.