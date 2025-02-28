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حميد بن راشد يتقبّل تعازي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي

حميد بن راشد يتقبّل تعازي حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
28 فبراير 2025 21:13

تقبّل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم الجمعة، التعازي من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وذلك خلال زيارة سموّهما إلى قصر الزاهر بعجمان، برفقة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن خالص تعازيهم ومواساتهم، داعين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

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حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

المصدر: وام
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