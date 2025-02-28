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علوم الدار

1.500 مليون وجبة إفطار من «بيت الخير»

1.500 مليون وجبة إفطار من «بيت الخير»
1 مارس 2025 01:23

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «بيت الخير» مع حلول شهر رمضان المبارك استعدادها لبدء تنفيذ مشروع «إفطار صائم»، حيث توزّع 52,375 وجبة في يومها الأول في مختلف إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، ما يبشّر بتوزيع أكثر من 1,5 مليون وجبة على الأقل مع نهاية الشهر الفضيل. 
وأوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أنّ «بيت الخير» تنفذ مشروع إفطار صائم لهذا العام من خلال 12 خيمة رمضانية تمت إقامتها في أنحاء دبي بالإضافة إلى عجمان ورأس الخيمة، إلى جانب مفاطرها الموزعة في مختلف إمارات الدولة، حيث تستقبل يومياً نحو 53 ألف صائم، وقد خصصت «بيت الخير» فريقاً ميدانياً لتنظيم وإدارة المفاطر، يتكون من 97 موظفاً مدرباً، وتعاقدت مع 70 مطبخاً مرخصاً، لتزويدها بالوجبات ضمن مواصفات جيدة تراعي الصحة والسلامة، ويقوم الفريق الميداني يومياً بمراقبة التزام المطابخ بالقواعد والشروط ومستوى الجودة. 
وأشار العوضي إلى أن اختيار مواقع الخيم الرمضانية يأتي نسبة للكثافة السكانية للعمال، حيث يهدف مشروع إفطار صائم إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوفر لهم فرص الإفطار داخل أسرهم، وإقامة موائد الإفطار لهم في المساجد والخيم الرمضانية، مؤكداً أن الجمعية قد وضعت خطة شاملة ومنظمة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة».

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