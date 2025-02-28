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علوم الدار

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك
28 فبراير 2025 21:53

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم وعلى الإمارات وأهلها والعالم بمزيد من الخير والازدهار واليمن والبركات.

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