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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يستضيف «مسار البشرية» في دبي

المشاركون في صورة جماعية (من المصدر)
1 مارس 2025 01:22

دبي ( وام)

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استضاف مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة ناسا، حدث «مسار البشرية من القمر إلى المريخ»، يومي 25 و26 فبراير في متحف الاتحاد بدبي، بمشاركة نخبة من ممثلي وكالات الفضاء العالمية، من بينها وكالة الفضاء الأوروبية، المركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء.
وناقش الحدث سبل تطوير الشراكات لاستكشاف القمر والمريخ بشكل مستدام، من خلال جلسات حوارية تناولت التحديات التقنية واللوجستية، إضافةً إلى تحديثات من وكالة ناسا حول أحدث التطورات في هذا المجال. كما سلطت الجلسات الضوء على القدرات الأساسية المطلوبة للاستكشاف، التنقل على سطح القمر، والبنية التحتية للطاقة.
وأكد عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن استضافة الحدث يعكس التزام الإمارات بتطوير استكشاف الفضاء المأهول عبر شراكات عالمية.
من جهتها، أشادت لوري غلايز، من وكالة ناسا، بدور الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.

مركز محمد بن راشد للفضاء
دبي
الإمارات
استكشاف الفضاء
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ناسا
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