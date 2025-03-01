وزارة الخارجية تعلن جاهزيتها لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك

أكدت وزارة الخارجية استعدادها وجاهزيتها الكاملة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها المستمر على ضمان راحة وسلامة المواطنين الإماراتيين، أثناء سفرهم للخارج، وتماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الحكومي وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة متكاملة لضمان أعلى مستويات الدعم والمتابعة للمواطنين خلال موسم العمرة، وذلك عبر خدماتها الرقمية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: www.mofa.gov.ae، والتطبيق الذكي "UAEMOFA"، مما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير استجابة فورية للحالات الطارئة التي تواجه المسافرين أثناء رحلاتهم.

وفي نفس السياق، دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل السفر، بما في ذلك حصول المعتمرين على تطعيم الإنفلونزا الموسمية وفق اشتراطات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحفظ نسخ إلكترونية من الوثائق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة، مع ضرورة الاطلاع على "دليل المعتمر" في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة، والمتاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، لضمان تجربة سفر آمنة وسلسلة.

كما أكدت الوزارة أهمية الاحتفاظ برقم الطوارئ الخاص بالمسافر الإماراتي (0097180024)، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري في الحالات الطارئة.

وفي إطار جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، أتاحت الوزارة لأفراد أسرهم إمكانية تسجيلهم في خدمة "تواجدي" عبر موقعها أو تطبيقها الذكي أو من خلال تطبيق الواتساب، مما يسهم في تمكين فرق الدعم من متابعة شؤونهم وتقديم المساعدة اللازمة أثناء وجودهم خارج الدولة.

كما جددت وزارة الخارجية تأكيدها بأن فرق الدعم والمساندة جاهزة على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة عبر مركز الاتصال على الرقم (0097180044444)، مشددةً على التزامها بتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لجميع المواطنين خلال موسم عمرة شهر رمضان المبارك.