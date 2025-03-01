توقعات الطقس ليوم غد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار على اليابسة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43، والمد الثاني عند الساعة 22:03، والجزر الأول عند الساعة 08:29، والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

أما في بحر عمان، فسيكون الموج مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:36 والمد الثاني عند الساعة 23:30، والجزر الأول عند الساعة 19 :17 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.