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علوم الدار

هل تكفي نية واحدة لصوم شهر رمضان كاملاً؟.. "مجلس الإفتاء" يجيب

شعار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
1 مارس 2025 19:38

يطرح بعض الناس سؤالا يتعلق بالنية في رمضان: هل تكفي نية واحدة لصوم كل شهر رمضان؟
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أجاب عن هذا السؤال في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
ويجيب المجلس بأن نية واحدة تكفي لصوم رمضان كاملا. ويستحب تجديد النية كل ليلة في رمضان. وإذا انقطع الصوم خلال شهر رمضان كالفطر لمرض أو سفر أو عذر شرعي للمرأة، فعلى الصائم أن يجدد النية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
رمضان
النية
فتوى
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