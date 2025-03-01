تكريم المُتميزين في حفل الابتكار السنوي لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات حفل تكريم المتميزين في حفل الابتكار السنوي الذي نظمه مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك في مركز البحث والتطوير، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط والموظفين.

وكرم معاليه ، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد لشؤون الإدارة، الفائزين المتميزين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

كما كرم معاليه «المشاريع المعرفية والابتكارية» في شرطة دبي.

الأفكار المُطبقة

عن فئة عدد الأفكار المُطبقة، فازت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على مستوى الإدارات العامة، أما على مستوى المراكز الشرطية، ففاز بها مركز شرطة المرقبات، في حين نال جائزة «فارس الأفكار» الملازم أول داوود عبد الله الحمادي.

وفي ختام الحفل، أثنى الفريق المري على حرص كافة القطاعات في شرطة دبي على تشجيع الابتكار في منظومات عملها، بما يحقق أهداف شرطة دبي في تعزيز الريادة والتميز محلياً وعالمياً.