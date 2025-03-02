الإثنين 3 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الشارقة الخيرية" تبدأ توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم يومياً داخل الدولة

"الشارقة الخيرية" تبدأ توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم يومياً داخل الدولة
2 مارس 2025 14:35

بدأت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 33 ألف وجبة إفطار صائم في 136 موقعًا داخل إمارة الشارقة خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ضمن مليون وجبة تستهدف الجمعية توزيعها على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية متابعتها سير عملية التوزيع من خلال لجان مخصصة تقوم بمراقبة مراحل التنفيذ كافة والتأكد من توزيعها بالشكل المطلوب ورصد أي سلبيات قد تطرأ على المشروع وتتم معالجتها بشكل فوري لضمان توفير أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين.

أخبار ذات صلة
«استشاري الشارقة» يطلع على خطط «الإسكان»
«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مشروع إفطار صائم يعد من أبرز المبادرات التي نقوم بها خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي ونحرص على ضمان تقديم الوجبات بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان رضا المستفيدين.

المصدر: وام
الشارقة
الشارقة الخيرية
الصيام
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:24
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
اليوم 02:24
فتى يبيع البالونات في أحد شوارع مدينة حلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
اليوم 02:24
مسجد قبة الصخرة وتظهر فيه زينة رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©