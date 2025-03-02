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مطار رأس الخيمة يستقبل أولى رحلات «بيلافيا» البيلاروسية

مطار رأس الخيمة يستقبل أولى رحلات «بيلافيا» البيلاروسية
2 مارس 2025 18:48

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، أولى رحلات شركة طيران بيلافيا البيلاروسية، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها المجدولة من وإلى إمارة رأس الخيمة، بما يسهم في توسيع شبكة وجهات الطيران الدولية عبر مطار رأس الخيمة، ويلبي نمو أعداد المسافرين وزيادة حركة الشحن الجوي، من خلال منظومة الخدمات التي يقدمها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

حضر الاستقبال، الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، وسعادة ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين.

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وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: إن افتتاح هذا الخط الجديد لشركة طيران بيلافيا البيلاروسية من شأنه أن يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ويزيد من أعداد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة الدولي، في ظل الخطط الاستراتيجية الرامية إلى توسيع شبكة العلاقات، لتعزيز الربط الجوي لدولة الإمارات مع دول العالم والقيام بدور متزايد في دفع عجلة التنمية للدولة خلال الخمسين عاماً القادمة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن مطار رأس الخيمة الدولي يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة من خلال زيادة معدلات وصول الزوار والسياح والنقل الجوي لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة لدى العديد من السياح، متمنياً لشركة طيران بيلافيا البيلاروسية كل النجاح والتوفيق في هذه الخطوة الجديدة مع افتتاح رحلات مباشرة بين رأس الخيمة ومينسك.

المصدر: وام
مطار رأس الخيمة
بيلاروسيا
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