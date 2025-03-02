حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية وخالد عبد الرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية وسعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية الذين دعوا الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.

كما تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهده المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليسر والعافية.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.