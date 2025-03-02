إطلاق مسابقة «بيوت دبي في رمضان»

دبي (الاتحاد)

في إطار حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة «فرجان دبي»، مسابقة «بيوت دبي في رمضان» لاختيار «أجمل بيت في رمضان» من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي، وضمن مختلف أحيائها خلال الشهر الفضيل.

وستمنح المسابقة، التي تدعم في مضمونها أهداف «عام المجتمع»، جوائز مالية وعينية قيمة لأجمل عشرة بيوت، بواقع 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و60 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، فيما سيفوز البيت الذي سيحل في المركز الثالث بجائزة قدرها 40 ألف درهم، وذلك إضافة إلى سبعة جوائز، تشمل كل منها تذكرتي سفر للقيام برحلة العمرة.

وبمناسبة إطلاق المسابقة، أعربت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اعتزازها بالتعاون المثمر والنموذجي مع مؤسسة «فرجان دبي» في إطار حملة رمضان في دبي، وتقديرها لكل ما تقدمه المؤسسة من مبادرات وتقوم به من مشاريع، تأكيداً على دورها الرائد في مجال الأنشطة المجتمعية.