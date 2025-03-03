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علوم الدار

"الهلال الأحمر" تدشن مشروعها السنوي لإفطار الصائم في حضرموت

الهلال الأحمر
3 مارس 2025 12:16

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروعها السنوي لتوزيع وجبات إفطار الصائم بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، وذلك ضمن خطة البرامج الإنسانية والإغاثية الخيرية التي تقدمها دولة الإمارات لأشقائها في اليمن.

وتقدم حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، بالتهنئة لأبناء محافظة حضرموت واليمن والأمة العربية والإسلامية كافة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير والأمن والإيمان.

وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية، ويعزز قيم الإخاء والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

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حضر تدشين المشروع، أحمد سالم باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون والعمل بساحل حضرموت، الذي أشاد بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

واستفاد من توزيع الوجبات مئات من المواطنين، الذين ثمنوا هذه المبادرة الكريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي لها أثر إيجابي في توفير الوجبات الرمضانية الجاهزة للأسر والمارة بالمدينة والتي تخفف عن معاناتهم، معبرين عن تقديرهم للهلال الأحمر على هذه المبادرة الإنسانية في الشهر الفضيل.

ويعكس هذا المشروع الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني، ويساهم في تخفيف الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المحتاجون خلال شهر رمضان.
 

المصدر: وام
حضرموت
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال
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