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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
4 مارس 2025 12:02

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أنطونيس أليكساندريدس سفير جمهورية اليونان، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لجمهورية اليونان لدى الدولة.

‎وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في جميع المجالات، وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

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‎من جانبه، عبر أنطونيس أليكساندريدس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بإنجازات دولة الإمارات وبالتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لما وجده من دعم وتعاون خلال فترة عمله مما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته كسفير لبلاده لدى الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
اليونان
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