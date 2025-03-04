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علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز الوعي لطلبة الجامعات بأضرار المخدرات

شرطة أبوظبي تعزز الوعي لطلبة الجامعات بأضرار المخدرات
4 مارس 2025 14:47

عززت شرطة أبوظبي التوعية بأضرار المخدرات لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة العين في ورشة توعوية نظمتها إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين في مبناها وناقشت أهم جهود التوعية وانعكاسات المخدرات السلبية على أفراد المجتمع، والمبادرات المنفذة مثل "فرصة أمل"، "وسر بأمان" والحملات السنوية ومن بينها "شاركنا لنمنعها"، فضلاً عن الملتقيات والمحاضرات التي تنظمها المديرية وفق خططها الاستراتيجية في مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية وتعزيز جهود الشركاء في توعية الأسرة والشباب وصولًا إلى وطن بلا تعاطي أو إدمان.


وقال العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن شرطة أبوظبي وضعت ضمن أولويات اهتمامها حماية الشباب من مخاطر المخدرات وآثارها المؤلمة لافتًا إلى دور الأسرة في بناء المجتمع والحفاظ على سلوك أفراده، للحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان.

وأكد الحرص على تنظيم محاضرات تثقيفية في المؤسسات التعليمية والمراكز التجارية، للتوعية بأضرار وأنواع المخدرات وأسباب التعاطي وآثاره على الفرد والمجتمع ومفهوم الإدمان بوجه عام، وكيفية الحد منه وطرق الوقاية الشاملة من مخاطره موضحًا أن التوعية الشاملة بما تضمه من توضيح للآثار الخطرة الناتجة عن تعاطي المخدرات من شأنها أن تقود الشباب لاختيار أنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية هادفة تنمي أفكارهم وتعزز امكاناتهم في خدمة وطنهم وأسرهم.

 

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ودعا العقيد الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين إلى ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع والأسر والأندية الشبابية في استقطاب الشباب لما يفيدهم في مجتمعهم وشدد على أهمية تعاون مختلف الجهات في حماية الأبناء من خطر المخدرات ومؤكدًا أهمية التعاون المشترك مع الخطط والبرامج الإرشادية والحملات التثقيفية التي تنظمها الإدارة على مدار العام إسهامًا في تعزيز تماسك الأسرة وحمايتها من الانحراف.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
ابوظبي
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