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علوم الدار

الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
4 مارس 2025 21:07

التقى معالي أحمد الصايغ وزير دولة، معالي دان جارفيس عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، في أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من كلا الدولتين، لبحث مجالات التعاون الرئيسية، والتي تشمل تعزيز التعاون في مجال الأمن المالي ودعم إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومواجهة المخاطر الناشئة في النظام المالي العالمي.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما المشترك بتعزيز الشفافية وتقوية الأطر التنظيمية وتطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
كما شدد الجانبان على الدور البارز للمبادرات المشتركة وأهمية تبادل المعرفة في بناء نظام مالي آمن ومرن.

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غسيل الأموال
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