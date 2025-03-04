1209 مواقف إضافية لمساجد مدينة العين

إيهاب الرفاعي (العين)

أنجزت بلدية العين مشروعاً لإضافة 1209 مواقف إضافية للمساجد في مدينة العين، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية الحديثة، ودعم المرافق الدينية بالخدمات التي توفر الراحة لمرتادي هذه المرافق، وتساهم في إسعادهم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها البلدية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويتضمن المشروع، الذي استهدف 67 مسجداً في مناطق مختلفة بمدينة العين، إضافة 1161 موقفاً عاماً لخدمة المساجد، كما تم الانتهاء من تنفيذ 48 موقفاً لأصحاب الهمم، كما اشتمل المشروع أيضاً على عمليات الصيانة الدورية حول المساجد.

كما تحرص بلدية العين على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية في مختلف مناطق المدينة، ومنها مشروع صيانة وتعهيد الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان، ويتضمن صيانة الحدائق العامة والمصغرة، بما يتناسب مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات الموجهة للمتعاملين بكفاءة، مع تحسين المظهر العام للمدينة، ما يسهم في رفع مؤشر رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية، ومؤشر رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.

ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، بما يحافظ على الأصول ويحسّن من المظهر الجمالي، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة، مع زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

ويشمل المشروع تأهيل الملاعب، من خلال تغيير المقاعد والأرضيات، وفي الحدائق العامة سيتم تأهيل أعمدة الإنارة، وتغيير العشب الصناعي، إلى جانب صيانة وتجميل الحدائق العامة والمصغرة والملاعب والمماشي الموجودة في نطاق القطاع الشمالي من مدينة العين.

وتتوزع عمليات الصيانة للمشروع على كل من حديقة الهير، حديقة الشويب، حديقة الفقع، حديقة ناهل وواحة الهير، ومتنزه الهير الترفيهي، والحدائق المصغرة في الأحياء السكنية.