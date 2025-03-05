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وفد إماراتي ينقل بهجة الأجواء الرمضانية إلى مستشفى «جريت أورموند ستريت» في لندن

وفد إماراتي ينقل بهجة الأجواء الرمضانية إلى مستشفى «جريت أورموند ستريت» في لندن
5 مارس 2025 12:39

قام وفد من دولة الإمارات تترأسه الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة في وزارة الخارجية، بزيارة الأطفال الإماراتيين الذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى «جريت أورموند ستريت» في لندن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقدمت لهم الهدايا الرمضانية للأطفال، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وقلوب أسرهم، احتفاءً بالشهر الفضيل.

وأعربت عن أملها في أن يتمتع جميع الأطفال بصحة أفضل ومستقبل مزدهر، متمنية الشفاء العاجل للمرضى الذين يتلقون الرعاية من فريق الخبراء الطبي في المستشفى، كما أشادت بشجاعتهم في مواجهة الأمراض.

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وتجسد هذه الزيارة متانة العلاقة بين دولة الإمارات ومستشفى جريت أورموند ستريت التي تأسست عام 2014 بفضل منحة سخية قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقدرها 60 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن.

ويعتبر هذا المرفق الطبي العالمي، ثمرة شراكة بين مستشفى «جريت أورموند ستريت» و«كلية لندن الجامعية» و«مؤسسة مستشفى جريت أورموند الخيرية للأطفال»، ويختص بتطوير الأبحاث والرعاية الطبية لعلاج الأمراض النادرة.

المصدر: وام
الإمارات
لندن
رمضان
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