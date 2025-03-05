شرطة أبوظبي تختتم تحدي الابتكار الشرطي العالمي 2025

اختتمت شرطة أبوظبي مسابقة الابتكار العالمية لاستدامة النتائج المتميزة لأهدافها الاستراتيجية "الوقاية من الجريمة" و"اكتشاف الجريمة"، والمعروفة باسم تحدي الابتكار الشرطي العالمي 2025، الذي أقيم بالتعاون مع مجموعة إيدج القابضة، وبمشاركة 10 شركات ناشئة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنمسا، ومصر.

وجمعت المسابقة بين منظومة الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون أبوظبي رائدة عالميًا في استدامة الأمن والأمان، ولتعزيز السلامة العامة والتحديات الأمنية من خلال حلول استباقية ومبتكرة.

وتم تكريم ثلاثة مشاريع متميزة في مجالات مختلفة وهي مشروع تحليل الأدلة الرقمية "الولايات المتحدة" والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الجهات الأمنية في تحليل الأدلة الرقمية واصدار التقارير المناسبة بطريقة آلية، تسهم في تسريع التحقيقات ورفع مستوى دقتها.. ومشروع التوائم الرقمية ثلاثية الأبعاد النمسا، الذي يوظف الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للخرائط والتصاميم الميدانية، تُستخدم في التخطيط الأمني وإدارة الأزمات.. ومشروع الحوسبة الاحتمالية والرقائق الكمومية ،المملكة المتحدة، وهو ابتكار تقني متقدم يعتمد على الحوسبة الاحتمالية والرقائق الكمومية عالية السرعة تم تطويرها خصيصا لتحسين توزيع الموارد الأمنية مثل الكاميرات والدوريات، مع تحقيق توفير يتجاوز 35% في الموارد وتحسين كفاءة العمليات الأمنية.

وأكد العميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، أن التحدي يواكب التزام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين المشاريع والمبادرات التي تعزز الشراكات المستدامة مع مختلف الجهات، بما فيها الشركات الناشئة، وفق نموذج اقتصادي مرن يلبي احتياجات المجتمع في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن المستوى المتقدم لنضج الابتكار المؤسسي في شرطة أبوظبي، والحفاظ على المكتسبات الشرطية، يدفعان لمواصلة دعم المبتكرين والاستعداد للمستقبل عبر تبني الحلول التقنية المتطورة، وتمكينها من تحقيق استدامة الريادة الشرطية.

ويهدف التحدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وفق معايير التميز العالمية، وتوفير حلول أمنية مستدامة تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وشهدت المسابقة إقبالًا واسعًا، حيث تلقت 105 طلبات اشتراك، وتمت مقابلة 46 مشاركًا، ليتم اختيار 25 منهم، وصولًا إلى المرحلة النهائية التي ضمت 10 شركات تقدمت بحلول أمنية متقدمة تدعم الأولوية الإستراتيجية تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج، بأن "الشراكة مع شرطة أبوظبي تعكس التزام المجموعة بخلق مستقبل مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع الجهات الرائدة في القطاع الصناعي، نعمل على تعزيز العمل المشترك الذي يقود إلى مساهمات مؤثرة في الحفاظ على أمن أبوظبي.