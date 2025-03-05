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علوم الدار

مشروع "درجة علمية" يستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراه الفخرية من جامعة شيفيلد

مشروع "درجة علمية" يستذكر حصول حاكم الشارقة على الدكتوراة الفخرية من جامعة شيفيلد
5 مارس 2025 15:18

استذكرت دارة الدكتور سلطان القاسمي ضمن مشروع "درجة علمية" لشهر مارس الحالي حصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة شيفيلد البريطانية العريقة في عام 2008.

ويأتي هذا التقدير من الجامعة التي يعود إنشاؤها إلى عام 1828 ميلادية تكريماً لإنجازات سموه المشهودة في نشر الثقافة والحضارة العربية والإسلامية ومد جسور التعاون والتحالف بين مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية ودور سموه الفاعل في تطوير الحياة بمختلف أوجهها في الشارقة والارتقاء بالإنسان من خلال دعمه ورعايته للتعليم والثقافة وكافة أنواع الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقلد السير بيتر ميدالتون رئيس الجامعة آنذاك صاحب السمو حاكم الشارقة والبروفيسور كيث بيرنت مدير الجامعة والبروفيسور دومنيك شيلر نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات الخارجية والدكتور ديفيد فلتشر نائب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة وكبار المسؤولين الرداء الخاص بحملة الدكتوراه.

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وتزامن تكريم الجامعة الانجليزية ذات الشهرة العالمية في عدة اختصاصات والتي تأتي في قائمة أفضل الجامعات الأجنبية التي أقرتها منظمة اليونسكو تقديم عرض مسرحي باللغة الانجليزية لمسرحية "النمرود" من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة قام بتأديتها طلبة جامعة شيفيلد كنموذج لتبادل الخبرات والإبداع الذي يسهم في تطوير الحركة المسرحية.

ويسلط مشروع "درجة علمية"، الضوء على الشهادات العلمية التي حصل عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من المؤسسات التعليمية المرموقة حول العالم حيث يستمر المشروع الذي بدأ في نوفمبر 2024، لمدة عام كامل يتم خلاله اختيار مجموعة من الشهادات العلمية التي حصل عليها سموه الكريم.

المصدر: وام
جامعة شيفيلد
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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