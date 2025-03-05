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علوم الدار

نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي

نظام رقمي جديد يعزز تجربة الركاب في مترو وترام دبي
5 مارس 2025 17:32

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش إي» المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، عن تطوير نظام رقمي متكامل يهدف إلى الارتقاء بتجربة الركاب في محطات النقل الجماعي.
ويُعد النظام خطوة ثورية في رقمنة عمليات التفتيش، إذ يقوم برصد مخالفات الركاب مثل استخدام المقصورة الذهبية من قبل حاملي بطاقة «نول» الفضية أو شغل المقاعد المخصصة للنساء، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، ويعمل على التوزيع الأمثل لمفتشي المخالفات، حيث يعتمد على تحليل بيانات متعددة المصادر لتحديد النقاط الأكثر عرضة للمخالفات، مما يتيح استجابة أسرع وأكثر فعالية.
ويوفر النظام مراقبة أداء المشرفين ومتابعة أنشطة مفتشي التذاكر في الوقت الفعلي مع إمكانية إرسال تحديثات مباشرة وإنشاء تقارير تحليلية مفصلة، كما يشمل تسجيل بيانات الركاب للتعرف على المخالفين المتكررين وتوجيه حملات التوعية لضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.
وأسفر تطبيق النظام عن زيادة معدلات التفتيش بنسبة تصل إلى 14%، مما أسهم في تحسين الكشف عن المخالفات ورفع معدل التزام الركاب بتطبيق اشتراطات مترو وترام دبي، إضافة إلى ذلك، تدعم التقنية المتطورة جهود الاستدامة الحضرية عبر تقليل استهلاك الموارد وتعزيز الممارسات البيئية الصديقة، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وتضم المنظومة مركزاً متخصصاً لمتابعة عمليات التفتيش ورصد المخالفات في الوقت الفعلي، مع شاشات عرض لمراقبة أداء مفتشي التذاكر لحظة بلحظة، ما يضمن استجابة سريعة للمخالفات التي تؤثر على سلامة وراحة الركاب.

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