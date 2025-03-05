حميد بن راشد: نهيان بن مبارك نهل من مبادئ الشيخ زايد في ترسيخ قيم الإمارات الأصيلة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نموذج لرجالات الدولة المخلصين، الذين يجودون بوقتهم وجهدهم لرفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وقال سموه: أسهم الشيخ نهيان في بناء نهضة دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية، وله بصمات واضحة في مجالات التعليم والثقافة والتسامح، وشكّل نموذجاً مشرفاً لقائد وطني نفخر به، يعمل بتفانٍ لترسيخ قيم الإمارات الأصيلة.

جاء ذلك خلال تسلم سموه، نسخة من كتاب (الشاهد) مهداة لسموه من مكتب إكسبو دبي، وهو كتاب يوثق مسيرة دولة الإمارات، مسلطاً الضوء على الدور البارز لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في إنجاح إكسبو 2020 دبي بصفته المفوض العام للحدث.

وتسلم صاحب السمو حاكم عجمان، نسخة الكتاب، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، من سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

وقال سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: نهل الشيخ نهيان من مبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على دربه، في تعزيز التسامح والتعايش والتقارب بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه وترسيخ مبادئ التعايش الإنساني، وهي القيم التي أصبحت نهجاً راسخاً في دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.

وأضاف سموه: خلال إكسبو 2020 دبي، كان الشيخ نهيان بن مبارك خير ممثل للإمارات، حيث قاد هذا الحدث العالمي كمفوض عام بكل كفاءة، وعكس صورة مشرقة لدولتنا أمام العالم.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان، الإسهامات البارزة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في المجالات الثقافية والتعليمية على مدار مسيرة الدولة، إلى جانب جهوده المتميزة في إنجاح الفعاليات الدولية الكبرى، والتي تجسد التزامه العميق بخدمة الوطن وتعزيز ريادته العالمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن الإمارات بقيادتها الرشيدة ورجالاتها المخلصين، ماضية بثقة نحو المستقبل، مستندةً إلى إرثها العريق وقيمها الراسخة، لتواصل مسيرة البناء والتنمية والريادة.