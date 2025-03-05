الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: محمد بن راشد منجزاته مشهودة في خدمة «كتاب الله»

عمر الدرعي: محمد بن راشد منجزاته مشهودة في خدمة «كتاب الله»
6 مارس 2025 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3»: إغلاق معابر غزة يؤثر سلباً على عمليات الإغاثة
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم» في نسختها الأولى لعام 2025 يجسّد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بكتاب الله، وتقدير الجهود المبذولة التي تعزّز حفظه وتلاوته ونشر قيمه ومعانيه على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً اختيار سموه لشخصية الإمارات للقرآن الكريم جاء بناءً على منجزاتٍ مشهودةٍ وبصماتٍ تاريخيةٍ في خدمة القرآن الكريم على جميع المستويات.
وأكد معالي الدرعي أن إطلاق «جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم» بدعمٍ ورعايةٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس تلك الرؤى الحكيمة من سموه في توسيع مظاهر العناية بكتاب الله، وابتكار الوسائل التي تحفّز كل أفراد المجتمع لحفظه وتلاوته والتنافس الإيجابي في هذا المجال، استمراراً لمسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة.
وأشار الدكتور الدرعي إلى أن هذه الجائزة في بدايتها تتضمن ثلاثة فروعٍ رئيسية الأول «جائزة المركز الأول الدولي في القرآن الكريم»، وفيه تصفياتٌ أوليةٌ ونهائيةٌ وفق معايير دقيقة، حيث يتم هذا العام تكريم 10 متسابقين من الذكور والإناث، الذين حصدوا المراكز الأولى في مسابقاتٍ دولية. والفرع الثاني «جائزة المركز الأول المحلي في القرآن الكريم»، يركز هذا الفرع على المواهب الوطنية في جميع إمارات الدولة، حيث يضم ثمانية فروعٍ تم استكمال جميع مراحلها، وأسفرت عن فوز 86 مشاركاً على مستوى الدولة في دورة 2024م، والفرع الثالث هو «الجائزة الدولية الأولى للقرآن الكريم وتكريم شخصيةٍ قرآنيةٍ عالمية» ويتم في هذا الفرع تكريم شخصيةٍ قرآنيةٍ بارزةٍ أو مؤسسةٍ قرآنيةٍ متميزة.

عمر حبتور الدرعي
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
القرآن الكريم
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©