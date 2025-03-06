رئيس الدولة يمنح الملحق العسكري الصربي (السابق) في دولة الإمارات "وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثالثة"

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة المقدم فلاديمير توكاليك الملحق العسكري الصربي (السابق)، في دولة الإمارات "وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثالثة" وذلك تقديراً لجهوده في تعزيز التعاون العسكري وتوطيد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.

وقلد سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، سعادة المقدم فلاديمير توكاليك الوسام خلال استقباله في مقر سفارة الدولة في بلغراد.

وتمنى سعادة السفير لسعادة فلادمير توكاليك التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وصربيا.

من جانبه، أعرب سعادة المقدم توكاليك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الجهات في الدولة على ما وجده من تعاون كل له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.