الجمعة 7 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي والعويس بالشهر الفضيل

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي والعويس بالشهر الفضيل
6 مارس 2025 22:12

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما التهاني بالشهر الفضيل مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربويّة.

أخبار ذات صلة
عبد الرحيم بالغزوز الزرعوني يدعم حملة "وقف الأب" بـ 10 ملايين درهم
"دبي الخيرية" و"تيكوم" تطلقان النسخة الثالثة من "متجر الخير"

كما تقبل سموهما التهاني من عدد من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
التهاني
شهر رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
علوم الدار
برعاية الهلال.. تنظيم أطول سفرة إفطار صائم في المكلا
اليوم 16:38
«المنسف».. سيد المائدة الأردنية
الترفيه
«المنسف».. سيد المائدة الأردنية
اليوم 16:21
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك «الألعاب العالمية الشتوية»
اليوم 16:04
إضرابات عن العمل في 11 مطاراً بألمانيا
الأخبار العالمية
إضرابات عن العمل في 11 مطاراً بألمانيا
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©