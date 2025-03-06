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علوم الدار

حمدان بن محمد يزور سرور بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

حمدان بن محمد يزور سرور بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك
6 مارس 2025 23:21

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في قصر سموّه بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموّ ولي عهد دبي على ترسيخ نهج التواصل والترابط، والذي يُعدُّ من أهم شيم أهل الإمارات.

 وتبادل سموّه مع سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم وكل من يقيم على أرضها الطيبة بالخير واليُمن والبركات، وأن ينعم على دولتنا الغالية بمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

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وتجاذب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطراف الحديث مع الحضور حول فضائل شهر رمضان الكريم، وارتباطه بقيم البذل والعطاء وعمل الخير، وهي السمات التي باتت وثيقة الارتباط بدولة الإمارات وشعبها المِعطاء، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمبادئ النبيلة التي رسّخها في نفوس أهل الإمارات من تلاحم وتكافل وعطاء بلا حدود ومبادرة لنشر أسباب الخير بين الناس.

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مأدبة الإفطار التي أقامها سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، تكريماً لسموّه. 
كما حضر المأدبة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والأعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
سرور بن محمد
التهاني
شهر رمضان
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