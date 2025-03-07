"دبي الخيرية" و"تيكوم" تطلقان النسخة الثالثة من "متجر الخير"

أعلنت مجموعة تيكوم، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "متجر الخير" خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير تجربة تبرع افتراضية مبتكرة تعزز قيم التلاحم المجتمعي والعمل الإنساني.

وتأتي المبادرة في إطار دعم إعلان عام 2025 "عام المجتمع"، لتعزيز التضامن المجتمعي وبناء مجتمع أكثر تكافلاً وازدهاراً.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أهمية التعاون مع مجموعة تيكوم في هذه المبادرة التي تتماشى مع حملة الجمعية الرمضانية تحت شعار "يدوم الخير"، والتي تشمل مشاريع مثل إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر والمال ، داعيا الجميع للمشاركة في هذه المبادرات لدعم الفئات الأقل حظاً.

من جانبها قالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إن المجموعة ملتزمة بتحقيق أثر اجتماعي مستدام، مؤكدةً أن "متجر الخير" يتيح للعاملين والزوار في مجمعات الأعمال التابعة لها فرصة التبرع بسهولة خلال الشهر الفضيل.

وتحت شعار "البحث عن الفانوس لإنارة درب العطاء”، تعود رموز الاستجابة السريعة “QR Codes” هذا العام بتصميم مستوحى من الفوانيس الرمضانية، لتسهيل التبرعات عبر الهواتف الذكية وخدمة “أبل باي” ، فيما ستتوفر هذه الرموز في أبرز وجهات دبي، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، لتوسيع نطاق المشاركة في هذه المبادرة الخيرية الرائدة.