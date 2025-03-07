السبت 8 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"دبي الخيرية" و"تيكوم" تطلقان النسخة الثالثة من "متجر الخير"

"دبي الخيرية" و"تيكوم" تطلقان النسخة الثالثة من "متجر الخير"
7 مارس 2025 12:21

أعلنت مجموعة تيكوم، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "متجر الخير" خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير تجربة تبرع افتراضية مبتكرة تعزز قيم التلاحم المجتمعي والعمل الإنساني.

وتأتي المبادرة في إطار دعم إعلان عام 2025 "عام المجتمع"، لتعزيز التضامن المجتمعي وبناء مجتمع أكثر تكافلاً وازدهاراً.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أهمية التعاون مع مجموعة تيكوم في هذه المبادرة التي تتماشى مع حملة الجمعية الرمضانية تحت شعار "يدوم الخير"، والتي تشمل مشاريع مثل إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر والمال ، داعيا الجميع للمشاركة في هذه المبادرات لدعم الفئات الأقل حظاً.

أخبار ذات صلة
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
مؤسسة «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: 10 متطلبات غذائية لصيام صحي

من جانبها قالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إن المجموعة ملتزمة بتحقيق أثر اجتماعي مستدام، مؤكدةً أن "متجر الخير" يتيح للعاملين والزوار في مجمعات الأعمال التابعة لها فرصة التبرع بسهولة خلال الشهر الفضيل.

وتحت شعار "البحث عن الفانوس لإنارة درب العطاء”، تعود رموز الاستجابة السريعة “QR Codes” هذا العام بتصميم مستوحى من الفوانيس الرمضانية، لتسهيل التبرعات عبر الهواتف الذكية وخدمة “أبل باي” ، فيما ستتوفر هذه الرموز في أبرز وجهات دبي، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، لتوسيع نطاق المشاركة في هذه المبادرة الخيرية الرائدة.

المصدر: وام
دبي الخيرية
شهر رمضان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
90 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اليوم 02:16
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
الأخبار العالمية
السعودية تستضيف لقاءً بين أميركا وأوكرانيا الأسبوع القادم
اليوم 02:16
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
اليوم 02:16
خليفة المرر في صورة جماعية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يرفض الاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©