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منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين

منال بنت محمد: الإمارات رائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين
8 مارس 2025 02:13

أبوظبي (وام)

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أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين. 
وقالت سموها: إننا في دولة الإمارات نحتفي في كل يوم بإنجاز جديد للمرأة الإماراتية، وفي كل يوم تزداد مكتسباتها، بفضل الدعم والتشجيع المستمر الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة والرعاية المتواصلة التي توفرها لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.  وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحاتها بهذه المناسبة: يتزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث تشكل المرأة نصف المجتمع، وهي شريك أساسي في ما حققته الدولة من إنجازات خلال العقود الماضية، وعطاء المرأة يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التقدم والنمو والازدهار، نحو مستويات جديدة من الريادة في شتى القطاعات. وأكدت سموها التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة ومواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

التوازن بين الجنسين
مجلس التوازن بين الجنسين
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
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تمكين المرأة الإماراتية
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