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«شؤون الخدمة الوطنية» تزور مجنديها في شرطة أبوظبي

«شؤون الخدمة الوطنية» تزور مجنديها في شرطة أبوظبي
7 مارس 2025 23:20

العين (الاتحاد)
زار العميد ركن مصبح مطر خليفة النعيمي، مدير مديرية شؤون الخدمة الوطنية، مجندي الخدمة الوطنية (22) بإدارة التأهيل الشرطي في العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
كان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط، حيث استمع مدير مديرية شؤون الخدمة الوطنية خلال تناوله وجبه الإفطار مع المجندين إلى مقترحاتهم وآرائهم.
وأشاد باهتمام المجندين بمضاعفة جهودهم وحرصهم على أداء التدريب بلياقة وحماسة عالية بما يعزز مهاراتهم في تأدية مهامهم على أكمل وجه، وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية.
وثمّن اهتمام شرطة أبوظبي، وسعيها المستمر لتطوير مستويات التدريب والتعليم بما يواكب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال الحرص على توفير أفضل مستويات التدريب والتعليم والرعاية للمجندين ومنتسبي الدورات عموماً بما يؤهلهم لتحقيق النجاح والتميز.
وأعرب المجندون عن بالغ شكرهم لجهود شرطة أبوظبي ودورها المستمر في توفير كافة احتياجاتهم ورفع مستوى مهاراتهم بمختلف المجالات.

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