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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة
8 مارس 2025 00:17

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المهنّئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

كما حضر الاستقبالات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حمد الشرقي
حاكم الفجيرة
التهاني
شهر رمضان
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