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علوم الدار

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي

رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي
8 مارس 2025 22:05

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، واجب العزاء إلى سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن في وفاة «والدته».

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
تعزية
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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