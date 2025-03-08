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علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان
8 مارس 2025 23:43

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من الشيوخ وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ومديري المصانع والشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، الذين دعوا المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير واليُمن والبركات.

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حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
التهاني
شهر رمضان
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