«حكماء المسلمين»: ضرورة تمكينهن وتطوير قدراتهنَّ

أبوظبي (وام)

أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يمثِّل فرصةً مهمةً للتَّعريف بجهود المرأة ودورها الأساسي في بناء الأمم والأوطان، مشيراً إلى أنَّ النساء هنَّ شقائق الرجال، وأنهنَّ شريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

ودعا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، إلى ضرورة العمل على تمكين النساء والفتيات من الحصول على حقوقهنَّ ودعم وتطوير قدراتهنَّ، لافتاً إلى أن الإسلام هو أوَّل من منح المرأة حقوقها كاملة وحرَّرها من الأغلال والقيود التي فُرِضَت عليها. وقال: إن الإسلام كرَّم المرأةَ، وحثَّ على الإحسان إليها وحُسن عشرتها والرعاية والعناية بها. وأكد ضرورة العمل على تمكين المرأة ودعمها.